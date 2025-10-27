GNW-News: Die Piadina Romagnola g.g.A. - der authentische Genuss eines natürlichen und ehrlichen Lebensmittels
^BERLIN, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wenn von authentischen italienischen
Geschmackserlebnissen die Rede ist, gehört die Piadina Romagnola g.g.A. zu den
repräsentativsten Symbolen der nationalen Gastronomietradition. Mit ihrem
schlichten Rezept und ihrer Vielseitigkeit begeistert sie seit Langem auch
deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher, die zunehmend Wert auf natürliche
Zutaten, authentischen Geschmack und eine enge Verbindung zur Herkunftsregion
legen.
Ihre Stärke liegt in der kurzen und ehrlichen Zutatenliste: Mehl, Wasser,
Olivenöl oder Schweineschmalz und eine Prise Salz - nichts Überflüssiges, nur
einfache, hochwertige Zutaten, die die Piadina zu einem natürlichen und gesunden
Lebensmittel machen. Diese Schlichtheit, kombiniert mit der einfachen
Zubereitung, macht sie ideal für alle, die zu jeder Tageszeit Geschmack und
Natürlichkeit suchen.
Die zarte, goldene und leicht mürbe Konsistenz der Piadina Romagnola g.g.A., die
durch das kurze Backen auf einer heißen Platte entsteht, unterscheidet sie
deutlich von anderen Fladenbroten wie der Tortilla: Sie ist weniger elastisch,
feiner und dadurch authentischer, leichter und bekömmlicher. Sie wird
traditionell in der Mitte gefaltet oder in Stücke geschnitten, da der typische
Teig kompakt und duftend bleibt - ein Merkmal, das ihre Qualität und
Natürlichkeit unterstreicht. Natürlich lässt sie sich auch hervorragend rollen.
Ein weiterer Pluspunkt ist ihre Vielseitigkeit: Die Piadina Romagnola g.g.A.
eignet sich perfekt für süße oder herzhafte Füllungen - ideal für Frühstück,
leichte Mittagessen, Snacks oder ungezwungene Abendessen. Sie verbindet
Einfachheit und Geschmack und bringt in jeder Situation ein Stück Italien auf
den Tisch.
Die Piadina Romagnola g.g.A. zu genießen bedeutet, ein authentisches Erlebnis zu
erleben: wenige Zutaten, viel Geschmack und eine Geschichte, die von Region,
Kultur und Tradition erzählt.
Dies ist der Geist des europäischen Projekts?Choose the European Friendship:
Piadina Romagnola g.g.A.", das von der Europäischen Union und dem Konsortium zum
Schutz und zur Förderung der Piadina Romagnola g.g.A. mitfinanziert wird. Ziel
ist es, im Ausland - insbesondere in Deutschland - eines der ikonischsten
Produkte der italienischen Küche bekannter und beliebter zu machen und dabei
seine zertifizierte Qualität und Echtheit hervorzuheben.
Piadina Romagnola g.g.A. - der Genuss eines einfachen, guten und authentischen
Lebensmittels. Wenige Zutaten, unendliche Möglichkeiten.
Informationen in Bezug zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der
Piadina Romagnola g.g.A.
Das Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.
wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die
Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-
Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für
die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen
des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten
geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen
der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der
handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen
übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.
Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die der
Autorin/des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen
Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder
die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich
gemacht werden.
