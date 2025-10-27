GNW-News: Die Piadina Romagnola g.g.A. - der authentische Genuss eines natürlichen und ehrlichen Lebensmittels

^BERLIN, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wenn von authentischen italienischen

Geschmackserlebnissen die Rede ist, gehört die Piadina Romagnola g.g.A. zu den

Wer­bung Wer­bung

repräsentativsten Symbolen der nationalen Gastronomietradition. Mit ihrem

schlichten Rezept und ihrer Vielseitigkeit begeistert sie seit Langem auch

deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher, die zunehmend Wert auf natürliche

Zutaten, authentischen Geschmack und eine enge Verbindung zur Herkunftsregion

legen.

Ihre Stärke liegt in der kurzen und ehrlichen Zutatenliste: Mehl, Wasser,

Olivenöl oder Schweineschmalz und eine Prise Salz - nichts Überflüssiges, nur

Wer­bung Wer­bung

einfache, hochwertige Zutaten, die die Piadina zu einem natürlichen und gesunden

Lebensmittel machen. Diese Schlichtheit, kombiniert mit der einfachen

Zubereitung, macht sie ideal für alle, die zu jeder Tageszeit Geschmack und

Natürlichkeit suchen.

Die zarte, goldene und leicht mürbe Konsistenz der Piadina Romagnola g.g.A., die

durch das kurze Backen auf einer heißen Platte entsteht, unterscheidet sie

Wer­bung Wer­bung

deutlich von anderen Fladenbroten wie der Tortilla: Sie ist weniger elastisch,

feiner und dadurch authentischer, leichter und bekömmlicher. Sie wird

traditionell in der Mitte gefaltet oder in Stücke geschnitten, da der typische

Teig kompakt und duftend bleibt - ein Merkmal, das ihre Qualität und

Natürlichkeit unterstreicht. Natürlich lässt sie sich auch hervorragend rollen.

Ein weiterer Pluspunkt ist ihre Vielseitigkeit: Die Piadina Romagnola g.g.A.

eignet sich perfekt für süße oder herzhafte Füllungen - ideal für Frühstück,

leichte Mittagessen, Snacks oder ungezwungene Abendessen. Sie verbindet

Einfachheit und Geschmack und bringt in jeder Situation ein Stück Italien auf

den Tisch.

Die Piadina Romagnola g.g.A. zu genießen bedeutet, ein authentisches Erlebnis zu

erleben: wenige Zutaten, viel Geschmack und eine Geschichte, die von Region,

Kultur und Tradition erzählt.

Dies ist der Geist des europäischen Projekts?Choose the European Friendship:

Piadina Romagnola g.g.A.", das von der Europäischen Union und dem Konsortium zum

Schutz und zur Förderung der Piadina Romagnola g.g.A. mitfinanziert wird. Ziel

ist es, im Ausland - insbesondere in Deutschland - eines der ikonischsten

Produkte der italienischen Küche bekannter und beliebter zu machen und dabei

seine zertifizierte Qualität und Echtheit hervorzuheben.

Piadina Romagnola g.g.A. - der Genuss eines einfachen, guten und authentischen

Lebensmittels. Wenige Zutaten, unendliche Möglichkeiten.

Pressestelle:

SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)

https://www.piadinaandfriends.com/

Informationen in Bezug zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der

Piadina Romagnola g.g.A.

Das Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.

wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die

Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-

Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für

die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen

des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten

geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen

der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der

handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen

übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die der

Autorin/des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen

Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder

die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich

gemacht werden.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ba230cb-241f-47e2-

ad5c-1bd6c15debee

Â°