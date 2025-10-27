DAX24.270 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,2%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1633 ±0,0%Öl65,37 -0,5%Gold4.042 -0,9%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt GSK auf 'Buy' - Ziel hoch auf 2000 Pence

27.10.25 09:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von GSK (GlaxoSmithKline) von 1450 auf 2000 Pence angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Seine Kaufempfehlung gegen den Trend beruhe auf der Annahme, dass der Markt mit der Zeit Produkte in einem noch frühen Entwicklungsstadium einpreisen werde, die derzeit ignoriert würden, begründete Michael Leuchten seine am Montag vorliegende Neubewertung des Pharmakonzerns. Um diese Zeit zu gewinnen, dürfte der neue Chef ein Effizienzprogramm für Einsparungen von rund einer Milliarde Pfund in den Jahren 2027 bis 2029 auflegen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

