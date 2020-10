Fed-Chef Powell: Erholung der US-Wirtschaft wacklig - Dow Jones behauptet sich

Der Dow Jones konnte zu Beginn des Dienstaghandels leicht zulegen und zeigt sich mit Plus 0,07 Prozent bei 28.167,09 Punkten weiter freundlich.

Am Vortag hatte der Aktienmarkt mit kräftigen Kursgewinnen auf den sich verbessernden Gesundheitszustand des am Coronavirus erkrankten US-Präsidenten Donald Trump reagiert, der inzwischen das Krankenhaus verlassen hat und ins Weiße Haus zurückgekehrt ist. Trumps Ärzte gaben gleichwohl noch keine Entwarnung: Der Präsident sei "noch nicht über den Berg". Die Bullen am Aktienmarkt würden durch diese vorsichtige Einschätzung derzeit etwas ausgebremst, kommentierte Analyst David Madden von CMC Markets UK.

Gespräche über US-Konjunkturpaket fortgesetzt

Die Chancen auf eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten für ein neues, billionenschweres US-Konjunkturpaket sind derweil etwas gestiegen. Finanzminister Steven Mnuchin und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sprachen am Montag über Detailfragen und wollen dies am Dienstag fortsetzen. "Ein Deal wäre Musik in den Ohren von Investoren und könnte der Aktien-Rally, die mittlerweile auf ziemlich wackeligen Beinen steht, einen ordentlichen Schub geben", glaubt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi.

Fed-Chef sieht US-Wirtschaft noch längst nicht über den Berg

Die Erholung der US-Wirtschaft von den Folgen der Corona-Krise ist daneben aus Sicht von Notenbankchef Jerome Powell immer noch wacklig. Die Wirtschaft könne in eine Abwärtsspirale geraten, falls das Virus nicht effektiv eingedämmt werde, sagte Powell am Dienstag laut Redetext. Unternehmen und Haushalte benötigten mehr Unterstützung. "Zu wenig Hilfen würden zu einer schwachen Erholung führen, was unnötige Härten für Haushalte und Unternehmen erzeugt", warnte er. Selbst wenn die Schritte am Ende größer als nötig sein sollten, wären sie nicht verschwendet gewesen. "Die Erholung wird stärker sein und schneller voranschreiten."

In seiner Rede erwähnte der Notenbankchef keine neuen Fed-Programme, die über die rund ein Dutzend Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft hinausgehen, die die Fed im März beschlossen hatte. In die Verhandlungen über ein neues Hilfspaket der Regierung ist wenige Wochen vor den US-Wahlen zuletzt wieder etwas Bewegung gekommen. Die Regierung hatte den Demokraten ein Paket mit einem Volumen von mehr als 1,5 Billionen Dollar vorgeschlagen. Die Demokraten forderten allerdings ein größeres Maßnahmenbündel mit einem Umfang von 2,2 Billionen Dollar.

