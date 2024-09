US-Marktbericht

Am Mittwoch rutscht die Wall Street sichtlich ab.

Der Dow Jones startete bei 40.638,76 Punkten und damit 0,24 Prozent leichter. Im weiteren Verlauf fällt er jedoch auf tiefrotes Terrain. Zeitweise ging es auf 39.993,07 Zähler abwärts und damit unter die vielbeachtete 40.000-Punkte-Marke. Aktuell steht noch ein Abschlag von 1,28 Prozent auf 40.216,53 Punkte an der Tafel.

Der NASDAQ Composite gibt ebenso deutlich nach.

Inflationszahlen sprechen für nur kleinen Zinsschritt

Eine hartnäckig hohe Kerninflation in den USA ist am Mittwoch an den US-Börsen nicht gut angekommen. Denn Beobachtern zufolge spricht dies eher für eine "kleine" Zinssenkung durch die Notenbank Fed in der kommenden Woche.

Die Kerninflationsrate ohne die Preise für Energie und Nahrungsmittel lag im August bei 3,2 Prozent. "Die Wohnkosten haben erneut deutlich zugelegt, nachdem diese bereits im Juli stärker als erwartet gestiegen waren", schrieb Johannes Mayr, Volkswirt des Vermögensverwalters Eyb & Wallwitz. Zwischenzeitliche Spekulationen auf eine große Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte hätten damit einen deutlichen Dämpfer erhalten.

Dollarkurs nach TV-Duell zwischen Harris und Trump im Blick

Als leichten Belastungsfaktor für Dollar und Aktienmarkt machen Händler das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump aus. Denn Harris wird mehrheitlich als Siegerin gesehen, und sogar Trump wohl gesonnene Medien bescheinigen ihm einen schwachen Auftritt. Trump gilt insgesamt als der wirtschaftsfreundlichere der beiden Kandidaten, zumal er seinerzeit als Präsident die Unternehmenssteuern gesenkt hatte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires