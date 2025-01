US-Präsidentschaft im Blick

Die Aktie der Trump Media & Technology Group hat am Montag einen sprunghaften Anstieg verzeichnet. Im Vorfeld der Amtseinführung von Donald Trump setzen Anleger offenbar auf positive Impulse durch seine Präsidentschaft.

• Trump Media-Aktie zum Wochenstart mit Kurssprung

• Aktie reagiert erneut vor allem auf politische Ereignisse

• Positive Auswirkungen durch Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar erwartet

Die Aktie der Trump Media & Technology Group, Muttergesellschaft des sozialen Netzwerks Truth Social, hat am Montag an der US-Börse NASDAQ einen wahren Kurssprung hingelegt und sich damit aus ihrer Lethargie seit Jahresstart befreit. Zum Wochenstart ging es für die Trump Media-Aktie letztlich um 21,52 Prozent nach oben auf 42,91 US-Dollar. Damit erreichte das Papier den höchsten Stand seit Ende Oktober. Auch nachbörslich konnte die Aktie die Gewinne weitgehend verteidigen: Der Kurs des Unternehmens, das maßgeblich mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump verknüpft ist, fiel nach Handelsschluss lediglich um 0,95 Prozent auf 42,50 US-Dollar zurück.

Die plötzliche Rally bei der Trump Media-Aktie, die sich zuvor seit Jahresstart nur mit geringeren Ausschlägen um die Marke von 35 US-Dollar bewegt hatte, dürfte vor allem mit spekulativen Erwartungen an die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident in Verbindung stehen.

Aktienwetten im Vorfeld von Trumps Amtseinführung als US-Präsident

Bereits in der Vergangenheit hat die Trump Media-Aktie vor allem auf politische Ereignisse reagiert, während die eigentliche Geschäftsentwicklung weniger Einfluss auf den Kurs hatte. So auch dieses Mal. Seit dem letzten Quartalsbericht aus November gab es keine neuen Zahlen der Truth Social-Mutter. Doch ein anderes Ereignis rückt derzeit offenbar verstärkt in das Blickfeld der Anleger: Die Amtseinführung von Donald Trump als 47. US-Präsident am 20. Januar, also in rund einer Woche.

Die Anleger spekulieren offenbar darauf, dass Trumps Rückkehr ins Präsidentenamt positive Impulse für die Trump Media-Aktie liefern könnte - etwa wenn der neue US-Präsident Truth Social als primäres Sprachrohr nutzen sollte - und positionieren sich im Vorfeld des Ereignisses entsprechend. Wie "Investing.com" berichtet, fiel die Handelsaktivität bei der Trump Media-Aktie am Optionsmarkt am Montag außergewöhnlich hoch aus und es sei zu "einem bemerkenswerten Anstieg der gehandelten Kontrakte" gekommen. Dabei überwog offenbar die Zahl der optimistischen Anleger deutlich. Denn wie die Nachrichtenseite mit Verweis auf Daten von "Bloomberg" weiter berichtet, stieg das Call-Volumen auf 134.768 Kontrakte, während das Put-Volumen mit 14.944 Kontrakten deutlich geringer ausfiel. Zu den meistgehandelten Kontrakten hätten die 40 US-Dollar Calls mit Verfall am 17. Januar sowie die 70 US-Dollar Calls vom 24. Januar gehört. Das deutet auf eine klar bullische Stimmung der Anleger vor dem Start von Donald Trumps zweiter Amtszeit als US-Präsident hin. Ob sich die Erwartungen der Investoren jedoch erfüllen werden, wenn Trump erst im Amt ist, wird sich jedoch noch zeigen müssen.

