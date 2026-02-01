US-Rohöllagerbestände sind gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 20. Februar ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 15,989 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten mit einem deutlich schwächeren Anstieg von 1,2 Millionen Barrel gerechnet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 9,014 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,011 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein konstantes Niveau vorhergesagt, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 3,213 Millionen gesunken waren. Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag stabil zur Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 13,7 Millionen Barrel.

February 25, 2026 10:53 ET (15:53 GMT)