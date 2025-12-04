DAX23.900 +0,9%Est505.723 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,51 -2,2%Nas23.436 -0,1%Bitcoin79.870 -0,5%Euro1,1672 ±-0,0%Öl63,02 +0,4%Gold4.204 ±0,0%
USA: Auftragseingang in der Industrie steigt weniger als erwartet

04.12.25 16:33 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im September weniger als erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im August waren die Aufträge noch um 1,3 Prozent gestiegen. Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen ebenfalls um 0,2 Prozent.

Die Aufträge für langlebige Güter stiegen laut einer zweiten Schätzung um 0,5 Prozent. Ohne Transportgüter legten die Aufträge um 0,6 Prozent zu. In beiden Fällen wurde die erste Schätzung bestätigt.

Wegen einer Teilschließung von Behörden werden US-Konjunkturdaten derzeit mit einiger Verzögerung veröffentlicht. Der sogenannte Shutdown ist mittlerweile beendet./jsl/mis