DAX24.096 -0,6%Est505.730 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 +2,2%Nas23.038 -0,1%Bitcoin73.759 +0,4%Euro1,1783 +0,3%Öl59,39 -1,6%Gold4.327 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street stabil erwartet -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Nach neuen US-Jobdaten: DAX verharrt am Dienstag im negativen Bereich Nach neuen US-Jobdaten: DAX verharrt am Dienstag im negativen Bereich
PayPal-Aktie freundlich: Eigene Bank für Geschäftskredite und Sparkonten geplant PayPal-Aktie freundlich: Eigene Bank für Geschäftskredite und Sparkonten geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

USA: Einzelhandelsumsätze stagnieren im Oktober

16.12.25 15:10 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben im Oktober stagniert. Sie lagen auf dem Niveau vom Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im September waren die Umsätze um revidierte 0,1 Prozent (zunächst 0,2) gestiegen.

Wer­bung

Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen legten die Einzelhandelserlöse um 0,4 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden.

Die Daten wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund war die teilweise Schließung von Regierungsbehörden./jsl/jha/