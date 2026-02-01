DAX25.189 +1,3%Est506.082 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.253 +1,5%Euro1,1885 +0,1%Öl68,97 -1,0%Gold5.070 -0,3%
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger gefallen als erwartet. In der vergangenen Woche sank die Zahl der Anträge um 5.000 auf 227.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 223.000 Anträgen gerechnet. In der Woche zuvor waren laut revidierten Zahlen 232.000 (zunächst 231.000) Anträge gestellt worden.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins im Januar unverändert belassen, nachdem er zuvor dreimal in Folge gesenkt worden war. Der am Mittwoch veröffentlichte monatliche Arbeitsmarktbericht für den Januar war hingegen deutlich besser als von Volkswirten erwartet ausgefallen./jsl/mis