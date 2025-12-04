DAX23.911 +0,9%Est505.724 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,2%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.430 -1,0%Euro1,1668 ±-0,0%Öl62,95 +0,3%Gold4.205 ±0,0%
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen

04.12.25 14:48 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt unerwartet verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 27.000 auf 191.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg auf 220.000 Anträge erwartet. Die Zahl der Hilfsanträge in der Woche zuvor wurde um 2.000 auf 218.000 nach oben revidiert.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed./jsl/men