USA: Konsumausgaben und Einkommen steigen etwas stärker zu als erwartet

26.09.25 14:57 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen im August etwas stärker gestiegen erwartet. Zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt um einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Bereits im Juli waren die Konsumausgaben um 0,4 Prozent gestiegen.

Auch die privaten Konsumausgaben stiegen etwas stärker als erwartet. Sie legen um 0,6 Prozent zum Vormonat zu. Volkswirte hatten mit 0,5 Prozent gerechnet.

Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg etwas an. Die Jahresrate legte um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat zu. Volkswirte hatten dies prognostiziert. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, verharrte bei 2,9 Prozent zu.

Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Auf ihrer jüngsten Sitzung hatte die Fed ihre Leitzinsen senkt. US-Präsident Donald Trump fordert die Notenbank zu deutlich stärkeren Leitzinssenkungen auf./jsl/stk