Valneva Aktie News: Valneva zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Valneva 12,26 EUR

-0,33% Charts

News

Analysen

Das Papier von Valneva legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,3 Prozent auf 12,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Valneva-Aktie bei 12,47 EUR. Bei 12,29 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 120 Valneva-Aktien umgesetzt.

Am 30.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 59,15 Prozent Plus fehlen der Valneva-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.05.2021 (9,99 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Valneva-Aktie 24,72 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Valneva-Aktie bei 24,00 EUR.

Am 24.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 440,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 278,30 EUR ausgewiesen.

Am 05.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können Valneva-Anleger Experten zufolge am 11.05.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Valneva-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Valneva-Aktie letztendlich im Sinkflug: Rückschlag für Valneva-Totimpfstoff - EU-Behörde verlangt mehr Infos

Impfstoff-Titel: Deshalb ziehen Moderna-Aktien und BioNTech-Aktien an der Konkurrenz vorbei

Valneva-Aktie mit Kurssprung: Großbritannien lässt Corona-Impfstoff zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Valneva Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com