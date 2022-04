Valneva Aktie News: Valneva am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Valneva 16,22 EUR

Die Valneva-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,13 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Valneva-Aktie sogar auf 16,27 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Valneva-Aktie bisher bei 15,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,05 EUR. Der Tagesumsatz der Valneva-Aktie belief sich zuletzt auf 21.521 Aktien.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,00 EUR je Valneva-Aktie aus.

Am 05.05.2022 hat Valneva die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber -0,02 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 81,49 Prozent auf 51,50 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 278,30 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Valneva-Bilanz für Q1 2022 wird am 05.05.2022 erwartet. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 23.03.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Valneva-Aktie.

