Valneva Aktie News: Valneva am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Um 07.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Valneva-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 11,04 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Valneva-Aktie ging bis auf 10,84 EUR. Mit einem Wert von 11,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.995 Valneva-Aktien den Besitzer.

Analysten bewerten die Valneva-Aktie im Durchschnitt mit 25,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Valneva am 24.05.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,80 EUR – das entspricht einem Minus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 08.08.2023 dürfte Valneva die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Valneva-Gewinn in Höhe von 0,934 EUR je Aktie aus.

