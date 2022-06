Valneva Aktie News: Valneva stabilisiert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Valneva 10,85 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 07.06.2022 09:22:00 Uhr die Valneva-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,13 EUR. Die Valneva-Aktie legte bis auf 11,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Valneva-Aktie bis auf 11,13 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 11,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70 Valneva-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,75 EUR für die Valneva-Aktie.

Valneva ließ sich am 24.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Valneva ein Ergebnis je Aktie von -0,30 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Valneva in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 23,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 08.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Valneva.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,934 EUR je Valneva-Aktie.

