Valneva Aktie News: Valneva am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 24.06.2022 09:22:00 Uhr sprang die Valneva-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 14,74 EUR zu. In der Spitze legte die Valneva-Aktie bis auf 15,20 EUR zu. Zuletzt wurden via Frankfurt 55.941 Valneva-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 30,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,67 Prozent. Bei 7,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Valneva-Aktie liegt somit 104,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,75 EUR an.

Am 24.05.2022 hat Valneva in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Valneva -0,30 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 21,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 08.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Valneva-Aktie in Höhe von 0,409 EUR im Jahr 2023 aus.

Valenva-Aktie springt zweistellig an: EMA gibt grünes Licht für Corona-Vakzin von Valneva

Impfstoff-Aktien Pfizer, BioNTech & Co: Die Angst vor Corona-Rückfällen keimt wieder real auf

Valneva-Aktie bricht um ein Viertel ein: Valneva übt Kritik an EU - Impfstoffprogramm vor dem Aus?

