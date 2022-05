Valneva Aktie News: Valneva gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Valneva 11,20 EUR

Um 25.05.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Valneva-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 11,20 EUR. Die Valneva-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,20 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 11,10 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 256 Valneva-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.11.2021 auf bis zu 30,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Valneva-Aktie mit einem Kursplus von 63,28 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,01 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,28 Prozent könnte die Valneva-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,75 EUR für die Valneva-Aktie.

Valneva ließ sich am 24.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,19 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,03 Prozent auf 21,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,20 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Valneva Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Valneva rechnen Experten am 08.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Valneva ein EPS in Höhe von 0,934 EUR in den Büchern stehen haben wird.

