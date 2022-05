Valneva Aktie News: Valneva tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Valneva 11,35 EUR

Die Valneva-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 27.05.2022 12:22:00 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 11,46 EUR. Die Valneva-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,58 EUR aus. Mit einem Wert von 11,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.896 Valneva-Aktien umgesetzt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,75 EUR je Valneva-Aktie aus.

Valneva gewährte am 24.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Valneva ein EPS von -0,30 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Valneva am 11.08.2022 vorlegen. Am 08.08.2023 wird Valneva schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Valneva im Jahr 2023 0,934 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Valneva-Aktie mit weiterem Kurssprung: Corona-Zulassungsprüfung läuft

Valneva-Aktie mit Kurssprung: Zulassungsantrag für Corona-Totimpfstoff von EMA akzeptiert

EMA prüft Zulassung von Valnevas Corona-Impfstoff für den EU-Markt - Valneva-Aktie gibt nach

