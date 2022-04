Valneva Aktie News: Valneva gibt am Donnerstagvormittag ab

Aktien in diesem Artikel Valneva 12,38 EUR

Der Valneva-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 07:32 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 12,50 EUR.

Bei 30,50 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 59,02 Prozent Plus fehlen der Valneva-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,99 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Valneva-Aktie damit 25,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,00 EUR.

Valneva veröffentlichte am 24.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Valneva hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,02 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Valneva im vergangenen Quartal 278,30 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 440,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Valneva 51,50 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 05.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Valneva dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 11.05.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Valneva im Jahr 2023 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

