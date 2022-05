Valneva Aktie News: Valneva am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Valneva 11,69 EUR

Die Valneva-Aktie notierte im XETRA-Handel um 30.05.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 11,76 EUR. In der Spitze gewann die Valneva-Aktie bis auf 11,76 EUR. Bei 11,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 4.845 Valneva-Aktien den Besitzer.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,75 EUR an.

Am 24.05.2022 hat Valneva in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Valneva hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,30 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Valneva in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 23,20 EUR in den Büchern gestanden.

Valneva wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,934 EUR je Valneva-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com