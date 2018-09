DAX: Der Big Bang für Aktien

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 114,0% verzeichnet hat (Stand 30.06.18, 22.30 Uhr).

Zunächst sah es noch so aus, als würde die FED-Führungsspitze Trump die Stirn bieten und den stringenten Zinserhöhungskurs offensiv verteidigen. Peu à peu werden die Statements aber nun vorsichtiger. Es scheint so, als ob die Straffungspolitik in den USA neu justiert werden könnte. Das hätte weitreichende Folgen, auch für den DAX.

Druck von Trump

Präsident Trump hat kürzlich sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er die zuletzt kontinuierlich steigenden Zentralbankzinsen missbilligt - eine Attacke auf die Unabhängigkeit der FED, die aber in der Ära Trump noch nicht einmal mehr für große Aufregung sorgt. Egal, ob es nun daran liegt, dass der US-Präsident selbst FED-Chef Powell ins Amt gehievt hat, oder ob die jüngsten Wirtschaftsdaten verantwortlich sind, die Statements der amerikanischen Notenbank werden jedenfalls vorsichtiger. Innerhalb des Führungsgremiums findet eine intensive Diskussion statt, wann weitere Zinserhöhungen nicht mehr angemessen sind.

Die Wahl zwischen Pest und Cholera

Sorgen bereitet den Mitgliedern vor allem die flachere Zinsstrukturkurve. Obwohl die kurzfristigen Zinsen inzwischen auf 1,875 % erhöht wurden, stagnieren die langfristigen Zinsen nun schon seit Februar zwischen 2,7 und 3,1 %, in jüngster Zeit eher mit Tendenz zum unteren Ende. Erhöht die FED die Zinsen weiter, könnten die Zinsunterschiede ganz eliminiert werden, was Sorgen vor einer Rezession schüren dürfte. Verzichtet die Notenbank aber auf weitere Schritte, besteht das Risiko, dass die Inflation, die sich mit 2,9 % inzwischen auf einem Mehrjahreshoch befindet, davongaloppiert. Die Notenbank hat damit unter Umständen die Wahl zwischen Pest und Cholera, wenn sich nicht ein Trend - stagnierende Langfristzinsen oder steigende Inflation - ändert. In Zeiten eines Präsidenten Trump könnte sich die FED-Spitze im Zweifelsfall für eine Wachstumsagenda, also eine Zinserhöhungspause, entscheiden.

Fazit zu DAX

Der Zinserhöhungskurs der FED gilt als Risikofaktor für die Aktienmärkte. Ab einem bestimmten Niveau könnten die Leitzinsen das Wachstum abwürgen. Das hat auch schon Protest von Präsident Trump hervorgerufen - und die Notenbank offenbar zum Nachdenken bewogen. Denn aus den Daten lässt sich keineswegs genau ablesen, wann Zinsen zu hoch sind. Im Zweifelsfall könnte die Lösung "Wachstumsagenda first" lauten. Würde die FED noch in diesem Jahr eine Zinspause ausrufen, wäre das aber eine Überraschung, die die Aktienmärkte deutlich anschieben dürfte, den DAX inklusive.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 2.300 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 18,3 Prozent pro Jahr (Stand: 30.06.2018).

