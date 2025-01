DAX: The trend is your friend

Value-Stars-Kolumne

Noch setzt sich das aus dem letzten Jahr gewohnte Bild fort, mit einem starken DAX und relativ schwächeren Nebenwerten. Aufgrund einer hohen Bewertung der Top-Performer ist eine Sektorrotation aber eigentlich überfällig.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Der DAX hat sich in der letzten Woche auf ein neues Allzeithoch vorgeschoben und damit angedeutet, dass er die seit zwei Jahren währende Rally weiter fortsetzen will. An der wirtschaftlichen Gesamtlage hat sich bislang indes wenig geändert. Speziell in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt ist die Dynamik mau, in den USA ist sie hingegen deutlich höher. Das zeigt sich auch in den Unternehmenszahlen. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de