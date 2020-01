Jahresfavorit 2020: Sixt

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 109,4 % verzeichnet hat (Stand 31.12.2019).

Mit einem Kursgewinn von 36 % in 2019 zählte unser letztjähriger Jahresfavorit Sixt zu den Outperformern im Markt. Ihre alten Höchststände erreichte die Aktie aber nicht, denn insbesondere die Gewinnentwicklung des Mobilitätsdienstleisters gibt dem Markt weiter Rätsel auf. Zwar konnten die Pullacher ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2019 um satte 14 % auf 2,25 Mrd. Euro steigern. Das EBIT blieb infolge hoher Digitalinvestitionen und Expansionskosten im Ausland aber mit 281 Mio. Euro leicht, um 1,4 %, unter dem Vorjahreswert und auch für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand nur eine Ergebnisstagnation.

Strukturell intakt

Noch ist unser Vertrauen in die langjährige Wachstumsrakete Sixt aber nicht erschöpft. Denn während so mancher Vorstand mit dem Verweis auf hohe Investitionen nur andere Probleme zu kaschieren versucht, scheint das Geschäftsmodell der Bayern strukturell intakt. Das legt jedenfalls die unveränderte Rohertragsmarge nahe, die keinerlei zunehmenden Wettbewerbsdruck erkennen lässt. Sofern das starke Umsatzwachstum im laufenden Jahr anhält, könnte es somit zu einem Gewinnsprung kommen, zumal sich die digitale Transformation in Form der rege nachgefragten Mobilitätsplattform Sixt One langsam auszuzahlen scheint. Dadurch könnte das KGV der Vorzüge auf 11 sinken und der Aktie weiteren Auftrieb verleihen. Eine spekulative Chance für 2020, die zugleich mit über 3 % Dividendenrendite nach unten abgesichert ist.

Die Aktie von Sixt ist seit Januar 2014 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 223,2 % zugelegt. (Stand 14.01., 11:22 Uhr).

