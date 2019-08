NFON: Strammes Wachstum

indizes in diesem Artikel

Wie von uns erwartet, hat der Anbieter von Cloud-Telefonanlagen sein hohes Expansionstempo im ersten Halbjahr 2019 beibehalten. Getrieben vom starken Seat-Wachstum (+42 %) legten die Umsätze um 27,7 % auf 26,3 Mio. Euro zu, wobei die wiederkehrenden Erlöse sogar um 36,1 % vorankamen und nunmehr 85 % der Gesamteinnahmen ausmachen. Ertragsseitig blieben die Münchner plangemäß in der Verlustzone, konnten aber immerhin das EBITDA von -6,6 auf -3,8 Mio. Euro verbessern. Die Perspektiven stimmen - halten!

