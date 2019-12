Nynomic: Aussichtsreicher Produktstart

indizes in diesem Artikel

Nach der enttäuschenden Umsatz- und Gewinnwarnung im November, mit der Nynomic die eigene Prognose für 2019 deutlich zurücknehmen musste, hat das Unternehmen jüngst mit einem vielversprechenden Produktstart, mit dem ein großer und wachstumsstarker Markt adressiert wird, ein positives Ausrufezeichen gesetzt. Es handelt sich hierbei um ein kleines, tragbares Messgerät zur Bestimmung von Hanf- und Cannabiswirkstoffen, mit dem Produzenten, Händler und Konsumenten die Produkte mit sehr geringem Aufwand in Echtzeit überprüfen können. Im ersten Schritt soll damit den US-Markt erschlossen werden, der dank der umfassenden Liberalisierung in vielen Bundesstaaten nach Unternehmensangaben inzwischen ein Volumen von 12 Mrd. US-Dollar aufweist und mit 25 % pro Jahr wächst.

Gewinn- und Umsatzrückgang

Diese Innovation soll dazu beitragen, dass Nynomic die jüngst bestätigte Mittelfristprognose (Umsatz von 100 Mio. Euro und EBIT-Marge von 15 %) trotz der diesjährigen Enttäuschung erreicht. Denn 2019 wird das Unternehmen aufgrund von Projekt- und Abnahmeverschiebungen, die seit dem dritten Quartal gehäuft aufgetreten sind, einen Umsatz- und Ergebnisrückgang hinnehmen müssen. Während die Erlöse nun 62 Mio. Euro (Vorjahr: 67 Mio. Euro, bisherige Planung: 67 bis 70 Mio. Euro) erreichen werden, dürfte das EBIT bei rund 6 Mio. Euro liegen, nach 10 Mio. Euro im Vorjahr (bisherige Prognose: 8 bis 10,5 Mio. Euro). Allerdings zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich, schon 2020 auf den Wachstumspfad zurückkehren und den Umsatz auf deutlich über 70 Mio. Euro steigern zu können. Wir bleiben daher auf Bewährung investiert.

Die Aktie von Nynomic ist seit August 2015 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 322 % zugelegt. (Stand 09.12., 14:22 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 99,8 % verzeichnet hat (Stand 30.11.2019).