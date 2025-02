VANE-Prototyp

BigBear.ai hat einen neuen Auftrag des Verteidigungsministeriums zur Weiterentwicklung eines Prototyps für eine geopolitische Risikoanalyse für das CDAO erhalten. Anleger feiern die Vertragsunterzeichnung.

• BigBear.ai erhält Regierungsauftrag für VANE-Prototyp

• Geopolitische Risikoanalyse von Gegnern im Fokus

• BigBear.ai-Aktie hebt ab



Das Softwareunternehmen BigBear.ai, das Künstliche Intelligenz sowie maschinelle Lerntechnologien entwickelt und sich auf Sektoren wie nationale Sicherheit, Verteidigung und Unternehmen spezialisiert hat, konnte jüngst einen neuen Auftrag zur Entwicklung seines Prototyps für das Virtual Anticipation Network (VANE) vom Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) für sich gewinnen.

Geopolitische Risikoanalyse

Der VANE-Prototyp wurde ursprünglich in Zusammenarbeit mit der Irregular Warfare Technical Support Directorate (IWTSD) entwickelt und ist seit April 2024 im CDAO Tradewinds Solutions Marketplace anerkannt, wie BigBear.ai in der entsprechenden Pressemeldung erklärt. Das Ziel des Systems: Die Fähigkeiten des CDAO bei der Analyse von Nachrichtenmedien potenzieller ausländischer Gegner verbessern, also eine geopolitische Risikoanalyse.

Mithilfe des VANE-Systems können umfangreiche Datenpunkte aggregiert und analysiert werden, um so feindliche Aktivitäten vorhersagen und klare Einblicke in Multi-Domain-Umgebungen geben zu können. Damit sollen militärische sowie staatliche Anwendungen unterstützt werden, indem Trends und interessante Themen in ausländischen Medien identifiziert werden und so bei der Bewertung der nationalen Sicherheit helfen, heißt es in der Meldung.

Der neue Vertrag beinhaltet außerdem einen Übergangsplan. Demnach soll das VANE-System künftig in die Advana-Umgebung der CDAO implementiert werden.

"Wir fühlen uns geehrt, unsere Unterstützung bei der Modernisierung der Verteidigungsbemühungen unseres Landes fortzusetzen. Diese Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung der Nutzung modernster KI-Technologien zur Bewältigung komplizierter geopolitischer Herausforderungen", wird Ryan Legge, Präsident der Nationalen Sicherheit bei BigBear.ai, in der Pressemitteilung zitiert. "Indem wir VANE innerhalb der CDAO weiterentwickeln, rüsten wir unsere Kämpfer mit ausgefeilten Geheimdienstfähigkeiten aus, um ausländische Erkenntnisse zu nutzen, die für die Sicherheit unserer Nation und derer, die sie schützen, von entscheidender Bedeutung sind."

BigBear.ai-Anleger feiern Auftrag

Anleger der KI-Aktie feierten den neuen Regierungsauftrag zunächst, nachdem das BigBear.ai-Papier im Mittwochshandel an der NYSE letztendlich um 44,81 Prozent in die Höhe springen konnte auf 7,11 US-Dollar, ging es am Donnerstag jedoch um 4,78 Prozent nach unten auf 6,77 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net