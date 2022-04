Varta Aktie News: Varta verteuert sich am Freitagnachmittag

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 90,82 EUR. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,72 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,50 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 198.822 Stück gehandelt.

Bei 165,90 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 82,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 78,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,57 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Varta am 31.03.2022 vor. Umsatzseitig standen 239,20 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 280,00 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2021 dürfte Varta am 31.03.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz am 30.03.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,66 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

