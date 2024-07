Varta Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Varta

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Zuletzt ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 8,39 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 8,39 EUR. Bei 8,30 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.935 Varta-Aktien.

Bei 24,13 EUR markierte der Titel am 17.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 187,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (7,44 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Varta vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,22 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 215,06 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Varta am 12.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie sinkt: Varta rudert bei Umsatzziel zurück

RENK-Aktie legt zu: RENK ersetzt Varta im SDAX

Varta-Aktie springt an: Michael Ostermann neuer Varta-Chef