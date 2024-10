Varta Aktie News: Varta am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Varta. Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 1,44 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 1,44 EUR. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,40 EUR nach. Bei 1,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 27.461 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.578,03 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.08.2024 (0,76 EUR). Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 47,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,06 Mio. EUR – ein Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 18.11.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

