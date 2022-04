Varta Aktie News: Varta am Montagmittag auf Höhenflug

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 12:22 Uhr 6,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Varta-Aktie bei 96,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 129.199 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei 165,90 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 78,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 18,25 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,00 EUR aus.

Am 12.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 239,20 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 280,60 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2022 rechnen Experten am 30.03.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,44 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MDart10 / Shutterstock.com