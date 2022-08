Varta Aktie News: Varta macht am Mittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,7 Prozent auf 79,58 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,40 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 46.913 Aktien.

Bei 165,90 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 52,03 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,88 EUR am 12.05.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,25 EUR.

Varta ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Varta wird am 11.08.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 3,03 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

