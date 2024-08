Varta Aktie News: Varta verliert am Mittag kräftig

Varta im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 7,4 Prozent auf 1,85 EUR ab.

Um 11:41 Uhr rutschte die Varta-Aktie in der XETRA-Sitzung um 7,4 Prozent auf 1,85 EUR ab. Bei 1,60 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 1,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 96.957 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 1.203,62 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,41 EUR am 25.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 14,25 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 215,06 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,22 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 12.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Varta rechnen Experten am 08.08.2025.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

