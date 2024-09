Varta Aktie News: Varta steigt am Donnerstagvormittag

So bewegt sich Varta

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Varta. Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 1,66 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Varta-Aktie bei 1,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,68 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 10.148 Aktien.

Am 17.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 1.353,61 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.08.2024 (0,76 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,67 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 215,06 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Varta 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Varta wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.09.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Varta.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

