Varta Aktie News: Varta am Mittag billiger

Um 12:22 Uhr fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 95,12 EUR ab. Die Varta-Aktie sank bis auf 94,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,90 EUR. Zuletzt wechselten 52.125 Varta-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 165,90 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 74,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 78,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,00 EUR.

Am 12.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 239,20 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 280,60 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Varta am 12.05.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.03.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2022-Bilanz von Varta.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

