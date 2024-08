Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Varta-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Varta. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 1,90 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Varta-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 1,90 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 1,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.783 Varta-Aktien.

Bei einem Wert von 24,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 1.171,34 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,41 EUR ab. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 34,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,93 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 215,06 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Varta am 12.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Varta die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

