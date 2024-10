Varta Aktie News: Varta verteidigt Stellung am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 1,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Varta-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 1,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Varta-Aktie bei 1,42 EUR. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 1,42 EUR. Bei 1,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.983 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 1.599,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.08.2024 bei 0,76 EUR. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 86,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 10,67 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 215,06 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Varta 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,295 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie verliert deutlich: Kleinanleger wollen an Sanierung beteiligt werden

Varta-Aktie mit Gewinnen: Weitere Einigung in Sanierungsverfahren erzielt

Varta-Aktie tief in der Krise: Varta-Kleinanleger werden wohl einen Totalverlust erleiden - oder?