Varta Aktie News: Varta tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Varta-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 1,52 EUR.

Die Varta-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:44 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Varta-Aktie bei 1,54 EUR. Die Varta-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,50 EUR ab. Bei 1,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.705 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,79 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 92,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 49,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 7,50 EUR.

Varta gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

