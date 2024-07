Varta Aktie News: Varta am Vormittag in Grün

Kurs der Varta

Die Aktie von Varta gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 11,03 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 11,03 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Varta-Aktie sogar auf 11,03 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.224 Varta-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,13 EUR erreichte der Titel am 17.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 118,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 7,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 32,59 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,25 EUR an.

Am 14.11.2023 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Varta einen Umsatz von 164,22 Mio. EUR eingefahren.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Varta rechnen Experten am 08.08.2025.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

