Varta Aktie News: Varta zieht am Mittwochvormittag deutlich an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 25,4 Prozent auf 2,32 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 25,4 Prozent auf 2,32 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 2,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 167.723 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 939,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 67,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Varta-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,67 EUR für die Varta-Aktie aus.

Varta veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Varta ein Ergebnis je Aktie von -0,93 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent auf 215,06 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

