Varta Aktie News: Varta gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Um 04:22 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 29,23 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 29,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 174.580 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei 118,60 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,35 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,62 EUR. Abschläge von 9,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,30 EUR aus.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.03.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.03.2024 dürfte Varta die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Varta-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

