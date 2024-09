Varta Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Varta

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 1,45 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 1,45 EUR. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 1,41 EUR ein. Bei 1,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 26.392 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 94,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.08.2024 bei 0,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 47,48 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 10,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Varta ein Ergebnis je Aktie von -0,93 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.09.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Totalverlust droht: Varta soll dank Porsche & Co. gerettet werden - Aktie bricht ein

Varta-Aktie +41%: Tojner hofft auf Stabilisierung bis Jahresende - Erholung oder "dead-cat-bounce"?

Mehrheitseigner Michael Tojner: Varta soll als Einheit bestehen bleiben - Varta-Aktie dreht ins Plus