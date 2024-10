Varta Aktie News: Varta zündet am Nachmittag Kursrakete

So bewegt sich Varta

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Varta. Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere zuletzt 39,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 39,2 Prozent auf 4,68 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,20 EUR. Bei 4,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.249.972 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR an. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 80,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,76 EUR am 19.08.2024. Mit einem Kursverlust von 83,75 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,67 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,06 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,22 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,295 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

