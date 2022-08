Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 2,0 Prozent auf 81,82 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 82,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,00 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.773 Stück gehandelt.

Bei 165,30 EUR erreichte der Titel am 12.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 67,88 EUR. Mit Abgaben von 20,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,25 EUR.

Am 12.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 3,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com