Varta Aktie News: Varta verzeichnet am Mittwochmittag herbe Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 35,9 Prozent auf 3,27 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 35,9 Prozent auf 3,27 EUR ab. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 3,23 EUR. Bei 3,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 985.191 Varta-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Gewinne von 638,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 131,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,67 EUR an.

Am 14.11.2023 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Varta vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,06 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,22 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

