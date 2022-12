Varta Aktie News: Varta am Vormittag auf rotem Terrain

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 27,55 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 27,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,50 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.227 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 118,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 76,77 Prozent wieder erreichen. Bei 26,62 EUR fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,30 EUR für die Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 204,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 30.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Varta rechnen Experten am 28.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 3,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

