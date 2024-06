Varta Aktie News: Varta steigt am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Varta zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 9,56 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 9,56 EUR zu. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,56 EUR aus. Bei 9,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.831 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 60,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (7,44 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,00 EUR je Varta-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta -0,93 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 215,06 Mio. EUR gegenüber 164,22 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 12.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 08.08.2025 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

