Varta Aktie News: Varta am Vormittag stabil

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Varta-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 1,55 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Varta-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 1,55 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,55 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,49 EUR aus. Bei 1,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.542 Varta-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2023 auf bis zu 24,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.456,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.08.2024 Kursverluste bis auf 0,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 103,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 10,67 EUR.

Am 14.11.2023 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Varta ein Ergebnis je Aktie von -0,93 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,06 Mio. EUR – ein Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.09.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

