Varta Aktie News: Varta knickt am Mittwochnachmittag ein

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14,0 Prozent auf 1,72 EUR ab.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 14,0 Prozent bei 1,72 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 1,62 EUR. Bei 1,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 926.112 Aktien.

Am 17.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.301,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.07.2024 bei 1,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,81 Prozent.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,25 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta -0,93 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Am 12.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Varta dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

