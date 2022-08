Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Trading Idee

Die Aktien von HUGO BOSS befinden sich seit Anfang Juli in einem Aufwärtstrend und konnten dabei am 07. Juli den 200er-, 50er- und 10er-EMA nach oben durchbrechen und damit ein kräftiges Stärkesignal generieren. Die Titel zogen in der Folge auch weiter an, konnten den Widerstand um 59,50 EUR aber nicht mehr nach oben durchbrechen. Es kam zu einem Abprall nach unten, der zu einem langfristigen Richtungswechsel führen könnte.