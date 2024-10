Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Donnerstagmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 3,11 EUR.

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 3,11 EUR ab. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,08 EUR nach. Bei 3,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 154.697 Stück gehandelt.

Am 17.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 87,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.08.2024 (0,76 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 10,67 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,93 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 215,06 Mio. EUR im Vergleich zu 164,22 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Varta am 13.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

